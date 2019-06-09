Пять жителей Сирии погибли при нападении неизвестных на пассажирский автобус в Ракке

Вчера ночью в населенном пункте Салук в провинции Ракка совершено нападение на автобус, перевозивший мирных жителей. В результате атаки погибли пять человек, передает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии. Другие подробности — в нашем материале.

За последние дни это не первый случай насильственной смерти жителей восточного берега Евфрата. Каждый день в заброшенных зданиях, на пустырях находят трупы пропавших без вести людей. Часть находок относится к периоду оккупации этой территории террористами «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), остальные были убиты уже после «освобождения».

Убийства мирных жителей связывают с агрессивной политикой проамериканских боевиков из состава курдских Демократических сил Сирии (SDF), в чьих руках сконцентрирована власть. Простым гражданам не могут нравиться установленные порядки и законы. Мирные жители устраивают протесты с требованиями о защите их прав и свобод.

Активисты пытаются донести до мирового сообщества сведения об арестах и грабежах, принудительной мобилизации и высоких налогах, ущемлении прав в сфере образования и нарушении традиционных и религиозных устоев. Но ни одна западная правозащитная организация не обращает внимания на факты насилия и ежедневные смерти мирных арабов и курдов.

Незаконная власть восточного берега Евфрата также ограничивает использование рядовых мелочей. Пару дней назад пришло известие, что мирным жителям запретили использовать самый распространенный вид транспорта в Сирии – мотоциклы.

Из-за низкого расхода топлива на них передвигается большая часть семей. В условиях топливного кризиса, созданного с подачи Соединенных Штатов Америки, двухколесный транспорт является незаменимым.

В населенных пунктах повсеместно вводится комендантский час, ограничивающий передвижение в темное время суток. Запрещено носить оружие. В условиях бездействия оккупационной власти мирным жителям приходится надеяться на себя, чтобы не стать жертвой грабежа. Сейчас и эта возможность была выведена в разряд преступлений. За хранение оружия можно получить тюремный срок.

Причем найденный пистолет оборачивается обвинениями в пособничестве «Исламскому государству». Задержанный уже вряд ли сможет покинуть здание тюрьмы своими силами, если, конечно, родственники не заплатят крупную сумму денег.

Таким образом, несмотря на то, что Ракка была зачищена от ИГ1 больше чем полтора года назад, а северные окраины одноименной провинции — и того раньше, ситуация там никак не изменилась со времен оккупации террористов, заметил в интервью ФАН заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Несмотря на то, что обстановка уже должна бы идти в сторону улучшения, мирного строительства и прекращения насилия в отношении населения, на восточном берегу Евфрата ничего из этого не происходит. Наоборот — фиксируется новая эскалация, и следствием этого оказываются все новые жертвы среди гражданских лиц. Там мы видим систематическое нарушение прав человека — от ограничения свободы передвижения до использования оружия против людей. То есть уход боевиков ИГИЛ1 не привел к каким-то улучшениям в жизни местного населения. При этом США потворствуют курдам в их антинародной политике. Декларируемые ими цели по защите граждан САР никак не соотносятся с тем, что происходит в Ракке», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, совершенно нельзя сказать, что ИГ для населения этой провинции и других районов за Евфратом осталось в прошлом. Совсем нет, ведь из-за халатности SDF и американцев исламисты практически ежедневно напоминают о себе.

«Чем больше будет репрессий в отношении людей и чем больше будет митингов в связи с этим, тем более питательной средой будут данные территории для остатков бандгрупп джихадистов, то есть тем больше возможностей для возвращения ИГИЛ. Между тем сам факт того, что курды насаждают власть в тех регионах, где большинство составляет арабское население, провоцирует еще более мощную реакцию граждан. Фактически жители востока Сирии воспринимают SDF как новых оккупантов. То есть вооруженное меньшинство дискриминирует мирное большинство, и это, конечно, может иметь далеко идущие негативные последствия для оккупантов», — подытожил Владимир Шаповалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.