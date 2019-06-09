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Кадыров опубликовал декларацию о доходах за 2018 год

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Кадыров опубликовал декларацию о доходах за 2018 год

Грозный, 9 июня. Глава Чечни Рамзан Кадыров заработал 7,58 миллиона рублей в 2018 году. Об этом говорится в декларации, опубликованной на сайте администрации Чечни.

Согласно информации из документа, Рамзан Кадыров владеет жилым домом площадью 2344,3 квадратных метра и участком в 3668 квадратных метра. В пользовании главы Чечни, его супруги Медни Кадыровой и несовершеннолетних детей находится жилой дом, площадь которого составляет 300 квадратных метра.

Доход Медни Кадыровой в 2018 году составил 60 тысяч рублей. В собственности супруги Рамзана Кадырова находится квартира площадью 209,8 квадратных метра.

В опубликованной декларации также указано, что один из несовершеннолетних детей главы Чеченской Республики в 2018 году заработал 210,8 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что третий сын Рамзана Кадырова, 11-летний Адам, исполнил роль в популярном турецком сериале «Воскресший Эртугрул».

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Автор: Регина Пак
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