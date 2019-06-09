В Сеть попало видео с закрытой вечеринки Прохорова в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 июня. В Сеть попало видео с закрытой вечеринки, которую устроил в Петербурге российский бизнесмен Михаил Прохоров. Как сообщается, перед заключительным днем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) миллиардер устроил в ресторане Shatush на набережной Мойки закрытое мероприятие, попасть на которое могли далеко не все.

Среди гостей VIP-вечеринки были замечены, в том числе, писатель Александр Цыпкин, его супруга Оксана Лаврентьева, а также экс-глава Департамента культуры Москвы Сергей Капков.

На кадрах, которые опубликовал «Пятый канал», видно, как Прохоров «зажигает» под песню «Девчонка-девчоночка» в исполнении Жени Белоусова и активно подпевает хиту 1990-х. Миллиардер по традиции сам стоял на фейсконтроле на входе в заведение, одет он был максимально неофициально — в спортивные штаны и футболку с надписью своего баскетбольного клуба «Brooklyn Nets».

Специально на вечеринку российского бизнесмена в Петербурге на один день прилетел легендарный американский блюз-рок гитарист Джо Бонамасса, после выступления музыкант раздавал автографы поклонникам своего творчества.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, ПМЭФ проходил в Петербурге с 6 по 8 июня. Этот год стал рекордным по числу контрактов - на полях форума заключили 650 соглашений на общую сумму 3,1 триллиона рублей. Количество партнеров на ПМЭФ-2019 превысило прошлогоднее в 1,5 раза — в этом году на форум приехали 148 компаний, в том числе две нефтяные компании Саудовской Аравии. Кроме того, впервые рекламодателем выступила американская корпорация Facebook.