PR-директор Алибасова рассказал о данных экспертизы после смертельного отравления «Кротом»

Москва, 9 июня. Эксперты ранее уже подтверждали несоответствие упаковки химического средства «Крот» требованиям российского законодательства. Об этом сообщил Вадим Горжанкин — PR-директор продюсера Бари Алибасова и группы «На-На», передает Федеральное агентство новостей.

По словам родственников Алибасова, продюсер перепутал очистительное средство с йогуртом и выпил его. Сейчас он находится в реанимации в состоянии медикаментозного сна. Горжанкин ранее сообщал, что супруга музыканта Лидия Федосеева-Шукшина подает в суд на производителя средства «Крот» ООО «АМС Медиа».

PR-директор рассказал, что узнал о ранее произошедшем смертельном отравлении «Кротом». Он также сообщил о данных экспертизы, проведенной после этого случая.

«После информации в СМИ об отравлении Алибасова родственники женщины, по ошибке отравившейся средством «Крот», которые в данный момент судятся с ООО «АМС Медиа», связались с нами и предоставили заключение комиссии специалистов. Кроме того, они сообщили о подобных случаях в разных городах России», — сказал Горжанкин.

По его словам, женщина, как и Алибасов, перепутала химикат с пищевым продуктом и через 10 дней скончалась в НИИ имени Склифосовского. Горжанкин заявил: в предоставленном ее родственникам заключении центра по проведению судебных экспертиз и исследований «Судебный эксперт» говорится, что упаковка средства «Крот» производителя ООО «АМС Медиа» не содержит всю необходимую информацию, относящуюся к соответствующему классу опасности товара.

Также отмечается, что маркировка товара противоречит требованиям и нормам ГОСТа. На упаковке нет ни сигнального слова, ни предупредительных надписей, которые содержали бы описание опасности данной продукции, условий его хранения и способов утилизации.