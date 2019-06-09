Эксперты рассказали, как Шойгу заставит поволноваться корабли НАТО в Балтийском море

Министр обороны РФ Сергей Шойгу понимает важность наблюдения за ходом военных учений НАТО в Прибалтике; в случае необходимости будут приняты соответствующие меры. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказала политолог Наталия Елисеева.

Слежка за учениями НАТО

Военные российские корабли будут следить за учениями Североатлантического альянса BALTOPS-2019, которые начались 9 июня в Балтийском море. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на военно-дипломатический источник.

Сообщается, что за военными маневрами НАТО буду следить ракетные корветы «Бойкий» и «Стойкий», а также малый ракетный корабль «Ливень». Кроме этого, были привлечены силы разведки.

Учения BALTOPS-2019 пройдут с 9 по 21 июня в акватории Балтийского моря. В них будут принимать участие 18 стран — членов НАТО. В маневрах будут задействованы свыше 40 военных кораблей, 12 тысяч военнослужащих и 40 летательных аппаратов. Кроме того, в учениях примут участие силы 2-го оперативного флота ВМС США, которые были воссозданы в 2018 году.

Заставит поволноваться

Как отметила Наталия Елисеева, любые военные учения сегодня являются демонстрацией своих возможностей, отработкой тактических приемов, общей проверкой готовности и срезом состояния войск. Военные учения НАТО BALTOPS-2019 не являются исключением из правил.

«Учитывая то, что военные учения проходят в Балтике, Альянс пытается демонстрировать свои возможности на России. Безусловно, Россия не останется в стороне. Она готова к проведению учений НАТО. Сергей Шойгу понимает всю важность этих мероприятий. Именно поэтому туда направляются корветы Балтийского флота. Шойгу заставит корабли НАТО поволноваться», — пояснила Наталия Елисеева.

Военный эксперт Юрий Лямин заметил, что отслеживание подобных учений в сопредельных водах является обычной практикой. То, что для этого отправили корветы «Стойкий» и «Бойкий», тоже в общем-то понятно. Это достаточно новые корветы проекта 20380, принятые в состав флота в 2013–2014 году. Вместе с еще двумя корветами этого проекта они сейчас составляют ядро сил Балтийского флота.

«Корветы проекта 20380 — это многоцелевые корабли ближней морской зоны с противокорабельным ракетным комплексом «Уран», зенитно-ракетным комплексом «Редут», артиллерийским и торпедным вооружением. Есть у корветов этого проекта и палубный вертолет. В данном случае эти корветы с помощью своих радиолокационных и гидроакустических станций могут отслеживать действия кораблей стран НАТО в ходе учений», — добавил Юрий Лямин.

По мнению военного эксперта, частые учения НАТО в Прибалтике — это неизбежное последствие нынешней неспокойной обстановки и нагнетания антироссийских настроений.

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