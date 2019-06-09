В избирательном штабе Порошенко назвали причины его поражения на выборах

Киев, 9 июня. Глава избирательного штаба партии «Европейская солидарность» Сергей Березенко прокомментировал причины поражения Петра Порошенко на выборах президента Украины. По его словам, отсутствие общения с украинцами в соцсетях сыграло против политика.

«Мы считали, что страна поделится на условно проукраинских государственников, и на тех, кто хотел бы жить сыто, спокойно, пусть даже в тяжелом мире с Россией. И что первых будет больше, в пропорции примерно 60/40», – цитирует Березенко Главред.

Березенко отметил, что появление Зеленского сформировало новый запрос и разделило страну «на тех, кто за новое, абсолютно новое, против старого». Он добавил, что 99% украинских политических сил были записаны в старый блок, а на новом поле удачно играл исключительно Владимир Зеленский.

Порошенко по результатам первого тура опередил всех остальных политиков, однако, этого оказалось мало, чтобы обойти несистемного Зеленского во втором туре, добавил он.

Напомним, что Петр Порошенко с большим отрывом проиграл Владимиру Зеленскому во втором туре президентских выборов на Украине 21 апреля. Новый президент Украины вступил в должность 20 мая. На данный момент Порошенко возглавляет партию «Европейская солидарность» (ранее — «Блок Петра Порошенко «Солидарность», — прим. ФАН). До этого ее председателем был мэр Киева Виталий Кличко. Это по-прежнему крупнейшая фракция в Верховной раде.