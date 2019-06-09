КС Молдавии передал полномочия президента и.о. премьера Филипу

Кишинев, 9 июня. Конституционный суд Молдавии временно передал обязанности президента и.о. премьер-министра Павлу Филипу. Об этом говорится в сообщении на сайте КС страны.

Отмечается, что это решение было принято с целью роспуска парламента и назначения досрочных выборов. При этом в заявлении говорится, что отказ президента Молдавии Игоря Додона распустить парламент расценивается как «невыполнение конституционных обязательств».

«Это отчаянный шаг — воспользоваться подконтрольным КС в целях дальнейшей узурпации власти», — сказал Додон в комментарии РИА Новости.

По его словам, ответом на эти действия станет «внешняя и внутренняя мобилизация».

Ранее специальный представитель президента России по развитию экономических отношений с Молдавией, вице-премьер Дмитрий Козак отметил, что происходящее в Молдавии является внутриполитическим процессом страны. Он добавил, что российской стороне важно, чтобы внешняя политика Кишинева определялась силами, отражающими волю ее жителей.