Чистая российская нефть начала поступать по «Дружбе» в Польшу

Москва, 9 июня. Чистая российская нефть, соответствующая всем стандартам, начала поступать по трубопроводу «Дружба» в Польшу транзитом через Белоруссию.

О запуске кондиционной нефти журналистам сообщил пресс-секретарь компании «Транснефть» Игорь Демин. По его словам, прием на пункте «Адамова Застава» был открыт в 07.11 по московскому времени. Ранее в российской компании заявили, что Польша получит компенсацию за поставки «грязного» топлива, сообщает ТАСС.

3 июня вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов заявил, что чистая нефть поступит на границу с Польшей 9 июня, а 10 июня зайдет на территорию республики. Польский оператор «Дружбы», компания PERN после переговоров с российской стороной заявила, что все три нитки трубопровода начнут использовать 1 июля.

На резкое ухудшение качества российского сырья представители «Белнефтехим» впервые пожаловались 19 апреля, после этого белорусский концерн приостановил транзит нефти в Европу. В «Транснефти» в ответ заявили, что сырье специально загрязнили хлорорганическими соединениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования задержаны четыре человека.

7 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что больше всех из-за загрязнения нефти пострадала именно белорусская сторона, передает «БелТА».