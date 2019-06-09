Эксперт оценил заявление Джонсона по выплате ЕС «отступных» за Brexit

Кандидат на пост главы Консервативной партии Великобритании, бывший глава британского МИД Борис Джонсон является харизматичным и ярким политиком, но в политических играх таких редко любят. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Никаких «отступных»

Борис Джонсон заявил, что не собирается выплачивать Европейскому союзу «отступные» за Brexit в размере 39 миллиардов фунтов (около 50 миллиардов долларов) до тех пор, пока не будет согласовано удовлетворяющее Лондон соглашение.

«Я думаю, нашим друзьям и партнерам необходимо понять, что деньги будут удерживаться до того времени, пока у нас не будет большей ясности относительно дальнейших действий. Я всегда считал, что это странно, что мы должны согласиться выписать этот чек целиком до того, как заключим итоговую сделку», — заявил Джонсон.

Яркая политическая фигура

Как отметил Станислав Бышок, в отличие от нынешнего премьер-министра Терезы Мэй, Борис Джонсон длительное время был и остается сторонником выхода Великобритании из Европейского союза. Мэй, как и Дэвид Кэмерон до нее, были «мягкими» евроскептиками, критиковавшими те или иные нормы ЕС, но считавшими, что организацию следует реформировать изнутри, не выходя из нее.

«И Кэмерон, и Мэй в преддверии референдума 2016 года агитировали за сохранение членства Британии в Евросоюзе. Таким образом, став премьером, Тереза Мэй вынуждена была выполнять некомфортную для себя роль переговорщика по выходу своей страны из ЕС, чего она сама не желала. Борис Джонсон — политик другого направления, это «жесткий» евроскептик. Он требует, во-первых, соблюдения итогов волеизъявления британских граждан уже трехлетней давности, а во-вторых, таких условий «развода» с ЕС, которые бы устроили Лондон. Вместе с тем пока ситуация с возможностью реализации плана Джонсона, если таковой имеется, остается подвешенной», — пояснил Станислав Бышок.

Эксперт заметил, что согласованная Мэй сделка с руководством Евросоюза не устраивает британских парламентариев, которые неоднократно отвергали ее во время голосования. Вместе с тем, в Брюсселе заявляют, что эта сделка — единственная и финальная, другую сделку ЕС согласовывать не будет: «так что или берите, что дают, или оставайтесь с тем, что есть».

«Получается, что Британии предлагается либо остаться в ЕС, что пойдет вразрез с демократическими принципами этой страны, либо «разводиться» без сделки вообще. Последний вариант не представляется катастрофичным (торговля между Альбионом и континентом в таком случае будет осуществляться по общим правилам ВТО), но британские парламентарии запретили премьер-министру соглашаться на выход из Евросоюза без сделки. В последнее время говорят о возможности повторного референдума по членству в ЕС, но, согласно соцопросам, результат, скорее всего, будет тот же, что и в 2016 году — некоторый перевес сторонников Brexit», — добавил Станислав Бышок.

По мнению аналитика, в этом смысле обсуждение «отступных», которые требуют от Британии за право покинуть ЕС, является все-таки делом второстепенной важности. Как отмечает сам Джонсон, вопрос денег актуален только при наличии обоюдно приемлемых договоренностей между Лондоном и Брюсселем относительно условий выхода Великобритании. А этого пока нет.

«В настоящее время Борис Джонсон является наиболее популярным лидером консерваторов, который мог бы сменить Терезу Мэй на посту лидера партии и премьер-министра. Вместе с тем ровно такая же ситуация была и в 2016 году, когда Джонсона прочили на эти посты после отставки Дэвида Кэмерона, однако этого не произошло. Джонсон — фигура яркая и харизматичная, а в политических играх таких редко любят», — заключил Станислав Бышок.

Напомним, кризисная ситуация из-за выхода Великобритании из состава Европейского союза (Brexit) привела к потере премьером страны Терезой Мэй поддержки почти всего кабинета министров.