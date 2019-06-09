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Эксперт оценил заявление Джонсона по выплате ЕС «отступных» за Brexit

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Эксперт оценил заявление Джонсона по выплате ЕС «отступных» за Brexit

Кандидат на пост главы Консервативной партии Великобритании, бывший глава британского МИД Борис Джонсон является харизматичным и ярким политиком, но в политических играх таких редко любят. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Никаких «отступных»

Борис Джонсон заявил, что не собирается выплачивать Европейскому союзу «отступные» за Brexit в размере 39 миллиардов фунтов (около 50 миллиардов долларов) до тех пор, пока не будет согласовано удовлетворяющее Лондон соглашение.

Эксперт оценил заявление Джонсона по выплате ЕС «отступных» за Brexit

«Я думаю, нашим друзьям и партнерам необходимо понять, что деньги будут удерживаться до того времени, пока у нас не будет большей ясности относительно дальнейших действий. Я всегда считал, что это странно, что мы должны согласиться выписать этот чек целиком до того, как заключим итоговую сделку», — заявил Джонсон.

Яркая политическая фигура

Как отметил Станислав Бышок, в отличие от нынешнего премьер-министра Терезы Мэй, Борис Джонсон длительное время был и остается сторонником выхода Великобритании из Европейского союза. Мэй, как и Дэвид Кэмерон до нее, были «мягкими» евроскептиками, критиковавшими те или иные нормы ЕС, но считавшими, что организацию следует реформировать изнутри, не выходя из нее.

«И Кэмерон, и Мэй в преддверии референдума 2016 года агитировали за сохранение членства Британии в Евросоюзе. Таким образом, став премьером, Тереза Мэй вынуждена была выполнять некомфортную для себя роль переговорщика по выходу своей страны из ЕС, чего она сама не желала. Борис Джонсон — политик другого направления, это «жесткий» евроскептик. Он требует, во-первых, соблюдения итогов волеизъявления британских граждан уже трехлетней давности, а во-вторых, таких условий «развода» с ЕС, которые бы устроили Лондон. Вместе с тем пока ситуация с возможностью реализации плана Джонсона, если таковой имеется, остается подвешенной», — пояснил Станислав Бышок.

Эксперт оценил заявление Джонсона по выплате ЕС «отступных» за Brexit

Эксперт заметил, что согласованная Мэй сделка с руководством Евросоюза не устраивает британских парламентариев, которые неоднократно отвергали ее во время голосования. Вместе с тем, в Брюсселе заявляют, что эта сделка — единственная и финальная, другую сделку ЕС согласовывать не будет: «так что или берите, что дают, или оставайтесь с тем, что есть».

«Получается, что Британии предлагается либо остаться в ЕС, что пойдет вразрез с демократическими принципами этой страны, либо «разводиться» без сделки вообще. Последний вариант не представляется катастрофичным (торговля между Альбионом и континентом в таком случае будет осуществляться по общим правилам ВТО), но британские парламентарии запретили премьер-министру соглашаться на выход из Евросоюза без сделки. В последнее время говорят о возможности повторного референдума по членству в ЕС, но, согласно соцопросам, результат, скорее всего, будет тот же, что и в 2016 году — некоторый перевес сторонников Brexit», — добавил Станислав Бышок.

По мнению аналитика, в этом смысле обсуждение «отступных», которые требуют от Британии за право покинуть ЕС, является все-таки делом второстепенной важности. Как отмечает сам Джонсон, вопрос денег актуален только при наличии обоюдно приемлемых договоренностей между Лондоном и Брюсселем относительно условий выхода Великобритании. А этого пока нет.

«В настоящее время Борис Джонсон является наиболее популярным лидером консерваторов, который мог бы сменить Терезу Мэй на посту лидера партии и премьер-министра. Вместе с тем ровно такая же ситуация была и в 2016 году, когда Джонсона прочили на эти посты после отставки Дэвида Кэмерона, однако этого не произошло. Джонсон — фигура яркая и харизматичная, а в политических играх таких редко любят», — заключил Станислав Бышок.

Напомним, кризисная ситуация из-за выхода Великобритании из состава Европейского союза (Brexit) привела к потере премьером страны Терезой Мэй поддержки почти всего кабинета министров.

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Автор: Илья Муромский
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