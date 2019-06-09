Два экскурсионных автобуса столкнулись в Сочи, есть пострадавшие

Сочи, 9 июня. Два экскурсионных автобуса столкнулись в Сочи на территории Олимпийского парка. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, пострадали 18 человек.

«Пострадали 18 человек, из них — трое детей», — сказал собеседник ФАН.

По его словам, два человека находятся в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие — в состоянии средней и легкой степени тяжести. Погибших в результате ДТП нет.