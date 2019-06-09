Звезда «Стражей Галактики» и дочь Шварцнеггера сыграли свадьбу в Калифорнии

Сакраменто (штат Калифорния, США), 9 июня. Дочь знаменитого бодибилдера и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера вышла замуж за звезду фильма «Стражи Галактики».

Узами брака Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт связали себя 8 июня на ранчо Сан Исидро в Монтесито на берегу моря, пишет издание TMZ. Невеста была одета в простое облегающее белое платье со шлейфом и длинной кружевной фатой. Пратт облачился в костюм.

Как уточняет телеканал 360, в 2017–2018 годах эта ферма была почти полностью разрушена оползнями, ее долгое время восстанавливали. Свадьбу на ранчо сыграли всего через месяц после его открытия.

О том, что Пратт и Кэтрин Шварценеггер крутят роман, стало известно прошлым летом. Сначала пара опровергала связь между ними. Это продолжалось до тех пор, пока Крис не сделал девушке предложение.

15 января он написал в своем аккаунте в Instagram, что Кэтрин согласилась выйти за него замуж. Он признался, что очень счастлив и «невероятно взволнован». Пратт старше своей избранницы на 11 лет. Он разменял уже четвертый десяток, а дочке Шварценеггера — 29.

Отметим, что в мае отец Кэтрин попал в неприятную ситуацию в Южной Африке, где находился на соревнованиях по бодибилдингу. Там на него напал неизвестный. Он атаковал экс-губернатора со спины, сильно ударив ногами. В результате Шварценеггер упал, но, к счастью, отделался ушибом. Злоумышленника удалось быстро задержать.