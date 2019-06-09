Президент Мексики заявил, что не грозит Трампу кулаком

Мехико, 9 июня. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор рассказал подробности своего телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом.

«Я сказал ему (Трампу. — Прим. ФАН), что в Тихуане скажу, что президенту Соединенных Штатов я показываю не кулак, а протягиваю искренне открытую руку», — написал Обрадор в своем микроблоге в Twitter.

Кроме того, он заверил, что Мексика и США подтвердили готовность «к дружбе, диалогу и сотрудничеству».

Ранее «Газета.ру» сообщала о решении Трампа не вводить новые пошлины на мексиканские товары. По его мнению, учитывая нелегальную миграцию и контрабанду наркотиков это будет нецелесообразно. Он также отметил, что Вашингтон и Мехико смогли прийти к соглашению по вопросу пошлин и миграции. Обрадор назвал это соглашение «хорошим».

Напомним, в конце мая Трамп обещал ввести пошлины в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на границе двух стран. Он также пообещал, что размер пошлин будет расти каждый месяц, если власти Мексики не решат проблемы нелегальной миграции и контрабанды наркотиков.