Зачем парламент Молдавии признал страну «захваченным государством»

Молдавская элита пытается консолидироваться против олигархов, приватизировавших целое государство. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политолог Игорь Рябов.

Захваченное государство

В субботу, 8 июня, парламент Молдавии принял декларацию «О захваченном государстве». Об этом сообщает Radio Chisinau.

«Парламент Республики Молдова, как единственный законодательный орган страны, <...> констатирует с обеспокоенностью, что государственные и правовые учреждения страны захвачены», — говорится в тексте декларации, который был зачитан с трибуны сопредседателем блока ACUM Андреем Нэстасе.

В документе говорится, что в Молдавии высокий уровень коррупции, суды находятся под тотальным контролем олигархов. Кроме того, депутаты обеспокоены нарушениями прав и свобод человека.

Как отметил Андрей Нэстасе, декларация — вотум недоверия Конституционному суду. Она предусматривает отставку генерального прокурора, членов ЦИК, главы Службы информации и безопасности, руководства Национального органа по неподкупности и Национального антикоррупционного центра, а также отставку руководства Высшей судебной палаты и других правовых учреждений.

Против приватизации государства

Как заметил Игорь Рябов, в Молдавии сегодня происходят крайне интересные события. Владимир Плахотнюк, давний партнер Демократической партии США и ЦРУ при Бараке Обаме, стремительно теряет власть.

«Он пытался удержать влияние, посылая сигналы Москве. Но правила игры этого олигарха густо замешаны на коррупции и для нас неприемлемы. По сути, союз сторонников Игоря Додона и ACUM — это антикоррупционный политический союз по искоренению из Молдавии криминальных кланов. Это может стать и прорывом по решению приднестровского вопроса», — пояснил Игорь Рябов.

По мнению политолога, новый премьер Молдавии Зинаида Гречаный в союзе с президентом Додоном, при поддержке европейских арбитров и даже администрации президента США Дональда Трампа — это долгожданная консолидация молдавской элиты против тех, кто в последние годы приватизировал целое государство.

«Дела Плахотнюка очень плохи. Не случайно оставшиеся под его контролем институты, например, Конституционный суд, пытаются оспорить назначение Гречаный. Но развязка близка. Если Плахотнюк пойдет на обострение ситуации, он может закончить свою политическую карьеру хуже некуда», — заключил Игорь Рябов.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей, журналист Александр Малькевич рассказал, что большая часть власти в Молдавии сосредоточена в руках Владимира Плахотнюка.