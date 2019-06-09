В Молдавии переворот! Сядут все — или с одной стороны, или с другой. Колонка Александра Малькевича

Постоянный автор и эксперт Федерального агентства новостей, президент Фонда защиты национальных ценностей журналист Александр Малькевич отныне является персоной нон грата не только в США, но и в… Молдавии, откуда он был депортирован в мае этого года.

В связи с чем он начал работу над документальным циклом «Смугляне-молдаване». Причем помогают в работе ему сами местные жители, присылающие материалы непосредственно автору в личные сообщения в мессенджере Telegram. То есть, по сути, на наших глазах разворачивается беспрецедентный проект в новейшей медиаистории: создание расследования руками самих читателей с помощью современных каналов коммуникации.

Ну а сейчас я, по сути, в режиме реального времени рассказываю о том, как у молдавского общества лопнуло терпение — и народ буквально восстал в своем желании смести власть олигарха Владимира Плахотнюка (по указанию окружения которого меня выдворили из Кишинева).

Еще раз кратко напомню «содержание предыдущих серий».

После парламентских выборов, состоявшихся 24 февраля, ни у кого не оказалось большинства. Практически все были уверены, что Партия социалистов, проевропейский блок ACUM («Акум») и Демократическая партия олигарха Влада Плахотнюка не найдут компромисс и пойдут на новые выборы.

На протяжении трех месяцев этот сценарий себя полностью оправдывал. Но, когда досрочные выборы стали неминуемыми и в их пользу высказался Конституционный суд, президент-социалист Игорь Додон не распустил парламент. За спиной Демократической партии, считавшей себя решающей силой, договорились непримиримые враги — Партия социалистов и ACUM.

В течение одного — выходного! — дня, в присутствии послов США, ЕС и России, внезапное парламентское большинство за несколько часов выбрало спикера, премьер-министра, состав правительства и приняло ряд заявлений и законопроектов. Премьер-министром стала Майя Санду (Партия действия и солидарности, блок ACUM). Она и правительство, где портфели поделили социалисты и ACUM, получили большинство голосов депутатов. Спикером стала Зинаида Гречаный (Партия социалистов).

Парламент принял заявления о «захваченном состоянии» страны, захваченной Владом Плахотнюком, об осуждении попыток Демократической партии узурпировать власть.

«Сегодня у нас новое начало. Сегодня за правительство проголосовали в беспрецедентных обстоятельствах. Политические силы с разными взглядами проголосовали за демонтаж олигархического режима. Это правительство означает восстановление правопорядка. Команда, которая берет на себя эту задачу, имеет достаточно смелости, опыта и любви к стране», — заявила вновь избранный премьер.

Парламент утвердил и персональный состав правительства, которое принесло присягу в присутствии президента Молдовы Игоря Додона.

В состав нового правительства вошли, в частности, Андрей Нэстасе — вице-премьер, министр внутренних дел, Николае Попеску — министр иностранных дел и европейской интеграции, Василе Шова — вице-премьер по вопросам реинтеграции и Приднестровского урегулирования, Павел Войку — министр обороны, Вадим Брынзан — министр экономики и инфраструктуры.

Как и ожидалось, решение о создании нового правительства Республики Молдова без магната Плахотнюка последний так и не оставил. Я уже не раз рассказывал, что именно он контролирует силовые ведомства и Конституционный суд (КС). Влад Плахотнюк, по-настоящему шокированный происходящим, обвинил Партию социалистов в предательстве и лично сыплет теперь в их адрес обвинениями в получении денег из-за рубежа.

Конституционный суд за один (!) день оперативно опубликовал сразу четыре разъяснения, которые утверждают, что парламент, согласно Конституции, не имел права принимать решения, потому что в течение трех месяцев он не смог сформировать правительство и должен быть распущен.

Формальная причина конфликта — КС считает, что парламент должен быть распущен, так как за три месяца не смог сформировать правительство. Сторонники Плахотнюка и Демократической партии (ДПМ) полагают, что три месяца — это 90 дней (значит, истекли 7 июня), а ACUM говорит о календарных месяцах (то есть до 9 июня). Президент же Додон говорил о том, что надо вообще отсчитывать от первого заседания парламента (тогда роспуск 21 июня).

Но важна не эта казуистика, а основные, базовые причины, ключевая из которых — фактический захват Плахотнюком государства. В условиях постоянного геополитического торга Владимир Георгиевич смог расставить своих людей во все министерства, заставил систему работать на свой карман и начал устранять оппонентов подкупами, шантажом или тюремными сроками.

Отдавать власть «по-хорошему» он не собирается.

Именно поэтому в воскресенье, 9 июня, Конституционный суд объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов. Премьер Филип был назначен и. о. президента, Додон — отстранен. Страна входит в крупный политический кризис.

Поскольку в созданную вчера коалицию вошли идейные оппоненты — пророссийские и проевропейские, Плахотнюк оказался в интересном положении «против всех». И борьба предстоит захватывающая — персонаж, взявший контроль над государством, против слабых, но все же институтов власти.

Я бы сказал про «запасаемся попкорном», но в этом случае здесь вообще не смешно.

Вот вам сразу несколько зарисовок с места событий (и вновь отдельный привет «питекантропам из молдавского КГБ», которым не удалось отсечь меня от информации из страны — только, наоборот, «разбудили зверя»).

Первое. Андрей Нэстасе делает первое заявление в качестве министра внутренних дел: призывает правоохранительные органы не подчиняться незаконному режиму (Плахотнюка), следовать присяге и служить народу. Плюс он заявил, что вчера связывался с полицейскими, — и те заверяли его, что останутся верными присяге служить народу и государству. Вопрос теперь в том, кто же народ.

Второе. Премьер-министр (уходить не собирается; теперь он еще и «и. о. президента») Павел Филип тоже держится бодрячком.

«Похоже, у господина Додона традиция такая — нарушать Конституцию, — заявил он. — Я в вашем присутствии подписываю декрет о назначении досрочных выборов в парламент на 6 сентября».

В общем, назначил выборы — с таким расчетом, что до осени парламента «как бы не будет», а правительство должно работать старое — то самое, «made by Плахотнюк».

Третье.

«Народ имеет исключительное право определить, кто достоин депутатского мандата. Это и компромисс, если хотите. Сегодня ни одна политическая партия не может удерживать власть. Власть в руках граждан. Самый демократический способ — выборы. Не держитесь за должности, пусть народ рассудит. Обращаюсь и к президенту Игорю Додону, его отставка обязательна и неизбежна. Все увидели, как он готов предать страну. Все видели, что ПСРМ финансируют из Российской Федерации. Додон должен понести ответственность за измену и подготовку госпереворота», — заявил Филип.

Нормально? Вот уже решили и президента убрать; Плахотнюк начал играть по-крупному.

Четвертое. Не стоит забывать, что в субботу при формировании новой коалиции в парламенте присутствовали высшие представители дипмиссий России, США и ЕС, и ни от кого из них не прозвучало ни одного слова, осуждающего образование новой конфигурации власти в Молдове. То есть олигарх решил пойти сразу против всех.

Пятое. Парламент Молдавии признал незаконной передачу полномочий президента Павлу Филипу. В декларации, принятой на экстренном заседании (вот только что), говорится, что вместо мирной передачи власти бывшее правительство пошло на дестабилизацию и узурпацию власти.

Шестое. В Демократической партии теперь говорят также об «узурпации власти», «государственном перевороте», отказываются признавать решения нового парламента и Игоря Додона.

Резюме.

Сейчас счет пошел на часы. Либо Плахотнюк под шумок своего митинга дает команду Генпрокурору арестовать всех членов коалиции и президента за «попытку госпереворота» (и на всех заводятся уголовные дела). Либо коалиция быстро назначает нового Генпрокурора, а также новых глав СИБа (госбез) и антикоррупционщиков — и незамедлительно вяжет Плахотнюка и его ближайших сторонников.

Понимаете? Или одни, или другие — но кто-то должен будет сесть.

И самое последнее. Влад Плахотнюк на уже упомянутом мною митинге в центре Кишинева заявил, что «мы не продаем страну». Подтверждаю и я, и моя корреспондентская сеть в республике: не продает, да. Только покупает.

И об этом вы можете прочитать практически в каждой из глав моего цикла. А ведь есть еще и неопубликованные фрагменты; их я готов копиями отправить сразу в офис новой коалиции. Хотя, думаю, они и так все это знают.

Первая часть цикла: здесь.

Вторая часть цикла: здесь.

Третья часть цикла: здесь.

Четвертая часть цикла: здесь.

Пятая часть цикла: здесь.

Шестая часть цикла: здесь.

Седьмая часть цикла: здесь.

Восьмая часть цикла: здесь.

Девятая часть цикла: здесь.