Суд американского штата Калифорния официально постановил, что две гражданки США нетрадиционной сексуальной ориентации Сара Харт и ее жена Дженифер покончили жизнь самоубийством, а не погибли в результате несчастного случая, как предполагалось раньше.

США называют себя страной неограниченных возможностей. С этим можно поспорить, но факт: если ты принадлежишь к ЛГБТ-сообществу, то твои возможности, а соответственно и права, значительно расширяются. Это же касается и однополых семей, которые теперь официально регистрируются во всех 50 штатах. Чисто женская семья Харт это хорошо знала и поэтому смогла усыновить шесть детей.

Тех, кто пытался возражать против этого или даже просто высказывал сомнения, не много ли приемных детей будет в одной семье, они сразу обвиняли в гомофобии и угрожали подать в суд. Исход суда в таких случаях известен заранее. Федеральное агенство новостей описывало подобные случаи в статье «Демократия через афедрон: как на Западе преследуют оппозицию за сексуальное инакомыслие».

Например, владельцы пекарни Аарон и Мелисса Клейн из штата Орегон были оштрафованы судом на 136 927 доллара всего лишь за отказ испечь свадебный торт лесбиянкам.

Таким образом, к моменту трагедии в семье Харт получали толерантное воспитание 12-летняя Сиера, 14-летние Иеремия и Абигейл, 15-летний Девенте, 16-летняя Хана и 19-летний Маркес. Чернокожий Девенте стал широко известен в США после того, как СМИ опубликовали фотографию, на которой он обнимается с белым полицейским на гей-параде в Портланде в 2014 году.

Проблемы у семьи начались в 2010 году, когда Агенство по защите детей получило шесть жалоб на приемных родителей Харт. Те обвинялись в злоупотреблениях и небрежности в воспитании детей. Две жалобы полностью подтвердились. Сара Харт созналась, что применяла физическое воздействие против Абигейл и была приговорена судом к штрафу.

После этого однополые приемные родители с детьми переехали в городок Вест Лин, где на них вскоре начинают поступать жалобы о том, что дети выглядят некормленными. Проверка Агенства по защите детей устанавливает, что дети воспитываются в крайне жесткой дисциплине, но преступлений против них обнаружено не было.

Вскоре после этого, в 2017 году, семья Харт возвращается обратно в Уудланд, штат Калифорния. Там соседи сообщили, что однажды в половине второго часа ночи в их дома прибежала Хана, у которой отсутствовали два зуба и она была в крайне изможденном виде. Она сообщила: чтобы сбежать из дома, ей пришлось спрыгнуть со второго этажа, и слезно умоляла отвезти ее в Сиэтл. Однако через несколько минут появились Сара и Дженифер Харт и забрали Хану домой.

В марте 2018 года Девенте стал ходить по окрестным домам и просить еду, объясняя, что его в качестве наказания перестали кормить. Агенство по защите детей начало процедуру по отъему приемных детей от лесбиянок. Они, в свою очередь, пытались найти поддержку в различных ЛГБТ-организациях, где заявляли, что никогда не допустят попадания детей попали в обычные семьи.

Следствие установило, что накануне трагедии Сара Харт отправила много поисковых запросов в Интернет о возможности самоубийства при помощи большого количества бенадрила, а также о том, причиняет ли невыносимую боль смерть через утопление. Экспертиза обнаружила 42 дозы бенадрила в крови Сары Харт, алкоголь в крови Дженифер Харт и снотворное в крови детей.

Все это доказывает, что лесбиянки специально разогнали машину и направили ее к 100-метровой скале над океаном в Северной Калифорнии. Девенте официально считается пропавшим без вести, но, скорее всего, его труп просто унесло течением.

Смерть сразу шестерых детей наделала много шума в США. Однако скоро все вернется на круги своя, и тот, кто открыто выступит против усыновления детей однополыми парами, рискует сам быть усыновленным ближайшей тюрьмой за нарушение прав сексуальных меньшинств и гендерного равноправия «третьего пола».