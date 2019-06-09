WSJ узнала о возможности слияния оборонных компаний Raytheon и UTC в США

Вашингтон, 9 июня. Компании военно-промышленного комплекса США Raytheon и United Technologies (UTC) ведут переговоры о слиянии. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Издание узнало о планах создать оборонную «корпорацию-гиганта» в США: по данным СМИ, договоренность о слиянии двух компаний может быть достигнута в ближайшие дни. Планируется, что после этого Raytheon и United Technologies официально объявят о сделке.

По данным WSJ, общая рыночная капитализация двух оборонных компаний оценивается в сумму около 166 миллиардов долларов. Объединенную компанию, по информации издания, возглавит председатель совета директоров и генеральный директор UTC Грег Хейс. Глава совета директоров и гендиректор Raytheon Томас Кеннеди может занять пост председателя совета директоров конгломерата.

Как сообщили источники газеты, объединение оборонных компаний пройдет на паритетной основе. При этом слияние не коснется процесса разделения United Technologies на три независимых предприятия, передает ТАСС. UTC в ноябре 2018 года сообщила об изменениях в своей структуре в связи с приобретением Rockwell Collins — одного из ведущих производителей электронных систем для авиастроительной индустрии. Сообщается, что одна из трех компаний сохранит название UTC и будет специализироваться в аэрокосмической и оборонной сфере: в нее и войдут активы Rockwell Collins.

Две другие компании будут выделены из конгломерата. Речь идет о производителе подъемного оборудования, в том числе эскалаторов и лифтов, Otis, а также производителе холодильного оборудования и кондиционеров Carrier. Ожидается, что разделение конгломерата будет завершено в 2020 году.