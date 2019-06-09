Донбасс сегодня: артиллерия обстреливает ДНР, терпение дончан лопнуло, ВСУ несут потери

Донбасс, 9 июня. Вторые сутки подряд украинская армия наносит артиллерийские удары по ДНР. Армия республики эффективно уничтожает технику и личный состав ВСУ. Киев саботирует разведение сил и средств у Станицы Луганской. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Согласно данным сервиса «Online СЦКК ДНР» (Telegram-канала донецкого представительства в Совместном центре контроля и координации прекращения огня), в минувшие сутки украинские войска 30 раз открывали огонь в направлении более чем 10 населенных пунктов Донецкой народной республики.

Стоит отметить, что вторые сутки подряд киевские силовики задействуют артиллерийские системы. В пятницу 122-мм артиллерия ударила по поселкам близ Горловки. В субботу те же системы обстреливали юг ДНР — поселки Сосновское и Безыменное. Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступали.

Города и поселки на Донецком и Горловском направлении обороны ДНР обстреливались из 120-мм и 82-мм минометов, пушек боевых машин пехоты и бронетранспортеров. Активно применялись гранатометы разного типа и крупнокалиберные пулеметы.

Территория Луганской народной республики обстреливалась трижды за сутки, информирует представительство луганчан в СЦКК. Поселок Пришиб и район памятника князю Игорю (район между Станицей Луганской и Луганском) были под огнем стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и пушек БМП.

Бойцы ДНР эффективно противостоят ВСУ

Усиление активности Вооруженных сил Украины в Донбассе привело к тому, что силы сопротивления начали чаще отвечать на обстрелы и уничтожать живую силу противника и огневые точки. Так, по данным официального представителя Народной милиции ДНР майора Даниила Безсонова, накануне подразделения республиканской армии уничтожили минометный расчет ВСУ и боевую машину пехоты.

Общие потери украинских силовиков — пятеро военнослужащих 53-й бригады ВСУ, из них трое погибших. Военнослужащие ВСУ из тяжелых минометов расстреливали поселок шахты Гагарина под Горловкой.

Наказанием для украинских подразделений также стала ликвидация снайпера нацполка «Азов». О «снятии» стрелка 3-й батальонной тактической группы «Азова» старшего сержанта Лысаконь Ю. А. сообщил майор Безсонов.

Еще один минометный расчет 17-й отдельной танковой бригады украинской армии понес потери в результате подрыва военного автомобиля ГАЗ-66 на минном поле во время выдвижения на позиции для выполнения боевой задачи. Капитан Шунькин, ефрейтор Линь и сержант Лазарев пополнили списки небоевых потерь Киева в Донбассе.

Силы ООС не планируют «разводиться» в Станице Луганской

Вернемся к ситуации в ЛНР. Как известно, в районе Станицы Луганской находится один из основных участков разведения сил и средств сторон гражданского конфликта на Украине. За время после подписания минских соглашений разведение техники и вооружений так и не состоялось, хотя было предпринято более 70 попыток.

На понедельник запланирована очередная попытка разведения сил и средств, но, похоже, украинская сторона и в этот раз пытается ее сорвать. Дело в том, что обязательным условием разведения должно быть прекращение огня в районе, а украинские силовики вторые сутки подряд обстреливают район памятника князю Игорю, который находится вблизи участка разведения.

Таким образом, считает официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, Киев демонстрирует отказ от выполнения соглашения по разведению сил у Станицы Луганской.