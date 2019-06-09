Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США

Нью-Йорк, 9 июня. Власти Китая предупредили крупные технологические компании, такие как Microsoft и Dell, о серьезных последствиях, которые их ждут, если они последуют запрету США и прекратят поставлять технологии китайским компаниям.

По данным The New York Times, предупреждение было озвучено китайской стороной на закрытых встречах с представителями зарубежных компаний, среди которых Microsoft, Dell, Samsung Electronics, Hynix, ARM. Встречи состоялись 4 и 5 июня, вскоре после объявления Пекина о том, что он собирает список «ненадежных» компаний и частных лиц.

Китай на встречах представляла Национальная комиссия по развитию, министерство коммерции и министерство промышленности и информатизации. Столь высокий уровень, по мнению издания, может говорить о санкциях со стороны высшего китайского руководства.

Этот список был расценен как ответные меры Пекина администрации Трампа на запрет китайскому гиганту электроники Huawei сотрудничать с американскими компаниями. Напомним, что США обвинили китайскую компанию в краже коммерческой тайны и «тесных связях с правительством Китая», после чего внесли ее в «черный список».

Ранее сообщалось, что санкции США против Huawei нанесли ущерб тысячам американских компаний. По словам главного специалиста по правовым вопросам Huawei Суна Люпина, от действий США уже пострадали клиенты компании более чем в 170 странах. В результате введенных ограничений Huawei потеряла доступ к поставкам ряда компонентов для выпуска смартфонов.