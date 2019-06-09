Названы главные ошибки, ведущие к ожирению

Москва, 9 июня. Врачи назвали главные причины, ведущие к ожирению. Оказалось, что виной этому проблемы с весом, начавшиеся еще в детстве, а также профицит калорий.

По словам главного внештатного специалиста-терапевта Минздрава России Оксаны Драпкиной, часто проблемы с весом закладываются еще в детском возрасте. Так, дети с повышенным индексом массы тела, в процессе взросления имеют очень высокие шансы стать обладателем заболевания сердечно-сосудистой системы, а после 30 лет им может грозить ожирение и гипертония.

Самой главной причиной ожирения, по мнению Драпкиной, являются нездоровые пищевые привычки.

«К сожалению, мы живем в среде, поощряющей непрерывное обжорство», — пояснила она в интервью «Российской газете».

У человека с таким пищевым поведением нет баланса между поступающими и расходующимися калориями: он много ест, но мало двигается. По мнению педиатра Федора Катасонова, решить проблему несложно, достаточно просто ест столько, сколько требуется организму, но не больше. Желательно также исключать перекусы между основными приемами пищи

Кроме того, как отмечает телеканал 360, важно не становится жертвой рекламы фастфуда и разных полуфабрикатов.

Ранее портал Infox перечислил главные ошибки в питании россиян. Во-первых, это избыточное потребление жира, а во-вторых — обилие соли. На сегодняшний день в России лишний вес имеется у 54% мужчин и 59% женщин. Причем, в каждом третьем случае речь идет не просто о полноте, а об ожирении.