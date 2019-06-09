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Назван простой способ понизить артериальное давление

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Назван простой способ понизить артериальное давление

Финикс, 9 июня. Ученые из Университета Аризоны провели исследование, которое выявило связь между качеством сна и артериальным давлением. В результате исследования ученые нашли простой способ понизить артериальное давление: чтобы привести показатели в норму, необходимо регулярно высыпаться.

Результаты эксперимента будут опубликованы в журнале Psychosomatic Medicine, передает портал MedicalXpress

В исследовании ученых Университета Аризоны приняли участие 300 человек в возрасте от 21 года до 70 лет, у которых не было жалоб на проблемы с сердцем. На протяжении двух дней участники эксперимента носили специальные устройства, которые фиксировали показатели их артериального давления с интервалом в 45 минут. Кроме того, ночью они использовали специальные приспособления, которые замеряли показатели сна и его длительность.

Результаты эксперимента показали: у людей, чей сон был хуже, на следующий день повышалось систолическое давление. 

Врачи отмечают, что оптимальная продолжительность сна — от шести до девяти часов в сутки. Хронический недосып, считают специалисты, может привести к гипертонической болезни, стрессу и снижению уровня инсулина, передает «Газета.Ru».

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Автор: Регина Пак
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