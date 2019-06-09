В Центральной России установилась аномальная жара

Москва, 9 июня. Синоптики выпустили штормовое предупреждение из-за аномальной жары, которая установилась в большинстве регионов Центральной России, температура там превышает норму на 7-8 градусов.

По словам главы лаборатории Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, в аномально жаркой погоде виноват антициклон, который заблокировал приток прохладного воздуха, поэтому к нам поступает только горячий воздух из тропиков. Эта ситуация сохранится все выходные. Жара спадет только к середине следующей недели, пишет РГ.

В центральных регионах страны средняя температура превышает норму на 7-8 градусов. Ночная температура колеблется в районе 12-17 градусов тепла, а днем воздух прогревается до 26-33 градусов. В связи с погодной аномалией синоптики объявили штормовое предупреждение.

В Поволжье в воскресенье столбик термометра поднимется до 33 градусов тепла. В Кировской области и Удмуртии гораздо прохладнее - до 18-23 градусов со знаком плюс.

На юге европейской части России - на Волге, Дону и Северном Кавказе пройдут грозы и ливни. В Краснодарском крае, где также объявлено штормовое предупреждение из-за ливней с градом и сильным ветром порывами до 20 м/с, будет по-прежнему жарко, до 35 градусов. Столько же ожидается в Крыму.

В Петербурге в воскресенье станет немного прохладнее, до 26-28 градусов тепла, ожидаются ливни и грозы.

Ранее эксперты рассказали, какой напиток лучше всего утоляет жажду в жару. Это в два раза разбавленный водой яблочный сок. Такой состав идеален для восстановления водно-солевого баланса в организме в жаркую погоду и превосходно утоляет жажду.