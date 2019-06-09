Джонсон назвал условие, при котором заплатит ЕС «отступные» за Brexit



Лондон, 9 июня. Бывший министр иностранных дел Британии Борис Джонсон назвал условие, при котором он заплатит Евросоюзу «отступные» за Brexit.

Речь идет о сумме в размере 39 миллиардов фунтов (около 50 миллиардов долларов).По словам Джонсона, он не сделает это до тех пор, пока не будет согласовано удовлетворяющее Великобританию соглашение.

«Я думаю, нашим друзьям и партнерам необходимо понять, что деньги будут удерживаться до того времени, пока у нас не будет большей ясности относительно дальнейших действий», — сказал Джонсон в интервью Sunday Times.

Он признался, что всегда считал, что это странно, что Британия должна согласиться выписать этот чек целиком до того, как будет заключена итоговая сделка.

Как сообщал ранее телеканал 360, 7 июня премьер Великобритании Тереза Мэй ушла с поста лидера Консервативной партии. Теперь на эту должность претендуют более 10 кандидатов. Выше всего шансы у Бориса Джонсона, нынешнего главы МИД Джереми Ханта, а также экс-министра по вопросам Brexit Доминика Рааба и Гоува.

Имя нового премьера станет известно во второй половине июля. До этого момента Мэй будет возглавлять британское правительство. Сам Джонсон покинул пост министра иностранных дел из-за несогласия с основными положениями проекта соглашения по Brexit, предложенного Терезой Мэй.