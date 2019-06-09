Россиянам предлагают купить iPhone XS и iPhone XS Max с огромной скидкой

Москва, 9 июня. Смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max начали продавать в России с огромной скидкой. Любителям «яблочных» гаджетов обещают выгоду до 10 тыс. рублей.

Акцию проводит компания МТС в честь своего юбилея. Спецпредложение ограничено. Минимальная скидка составит шесть тысяч рублей, заявили представители оператора.

Как уточняет издание «Астера», помимо iPhone XS и iPhone XS Max россиянам предлагают купить новый планшет Apple iPad Pro с 64 ГБ памяти с бесплатной полугодовой подпиской на Apple Musiс.

По данным телеканала RT, в будущем Apple собирается полностью отказаться от iTunes. Ее преемниками станут приложения Music, TV и Podcasts. Помимо этого корпорация намерена обновить приложения «Карты», Apple Books, Home и Mail.

4 июня в рамках конференции разработчиков WWDC 2019 Apple презентовала показала новинки программного обеспечения, а также мощный компьютер «для профи», отмечает «Газета.ру».