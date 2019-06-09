Названы самые доступные в России кроссоверы с полным приводом и коробкой-автоматом

Москва, 9 июня. Названы самые доступные на российском рынке кроссоверы с полным приводом и коробкой-автоматом. Эксперты составили список автомобилей этого сегмента, покупка которых обойдется не более чем в 1,5 миллиона рублей.

Как пишет журнал «За рулем», первую строчку рейтинга возглавил кроссовер Renault Duster. Версия этого авто с полным приводом, двухлитровым мотором и коробкой-атоматом обойдется в 1,032 миллиона рублей. Как отмечают эксперты, внешность этого транспортного средства все еще актуальна, несмотря на несколько устаревший дизайн салона.

На второй строчке списка — корейский Hyundai Creta. Его версия с 1,6 литровым двигателем и шестиступенчатой автоматической коробкой переключения передач обойдется покупателю, как минимум, в 1,185 миллиона рублей.

Третье место в рейтинге занял автомобиль Renault Kaptur. Его цена стартует с 1 189 900 рублей.

Четвертая строчка рейтинга досталась автомобилю Nissan Terrano, пятая — Renault Arkana. В рейтинг также вошли японские кроссоверы Suzuki SX4, и Mitsubishi ASX. Издание также отмечает, что в список можно включить и отечественный внедорожник УАЗ «Патриот». Версия этого автомобиля с коробкой-автоматом ожидается во второй половине 2019 года.