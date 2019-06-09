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Головкин нокаутировал канадского боксера Роллса

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Головкин нокаутировал канадского боксера Роллса

Нью-Йорк, 9 июня. Казахстанский боксер Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса. Казахстанец отправил противника в нокаут в четвертом раунде.

Бой состоялся в Нью-Йорке. Для 37-летнего Головкина эта победа стала 39-й в карьере. Роллс потерпел первое поражение при 19 победах.

Отметим, что бой со Стивом Роллсом стал для Геннадия Головкина первым после поражения в сентябре 2018 года от мексиканца Сауля Альвареса. Альварес в 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе выиграл у Головкина по очкам решением судей. Мексиканец завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA (с приставкой «супер») и WBC в весовой категории до 72,6 кг.

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Автор: Регина Пак
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