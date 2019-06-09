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Назван топ-5 смартфонов стоимостью до 12 тысяч рублей

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Назван топ-5 смартфонов стоимостью до 12 тысяч рублей

Москва, 9 июня. Назван топ-5 лучших смартфонов стоимостью до 12 тысяч рублей. В рейтинг попали гаджеты от китайских производителей Xiaomi и Huawei.

Как отмечает издание «VladTime.Ru», смартфоны данных производителей являются лучшими по соотношению цены и качества. Первую строчку рейтинга занял смартфон Xiaomi Redmi Go. На рынке он доступен по средней цене в 5,9 тысячи рублей. Гаджет представлен в черном и синем цветах. Устройство оснащено пятидюймовым экраном и четырехъядерным процессором Snapdragon 425. Фронтальная камера — пять Мп, основная — восемь Мп. 

На второй строчке списка расположился смартфон Xiaomi Redmi 6A. Его средняя цена составляет около 6,8 тысячи рублей. Гаджет оснащен 5,45-дюймовым экраном и восьмиядерным процессором. Разрешение матрицы фронтальной камеры — пять Мп, основной — 12 Мп.

Третью строчку рейтинга, по словам экспертов, занимает смартфон Huawei Honor 7A Pro. Диагональ экрана — 5,7 дюйма. Устройство работает на восьмиядерном процессоре. Основная камера получила разрешение 13 Мп. Средняя стоимость гаджета составляет 8,9 тысячи рублей.

Четвертую строчку списка занял смартфон Xiaomi Redmi 7 (8,9 тысячи рублей), пятую — Xiaomi Mi Play (11,5 тысячи рублей).

Ранее СМИ сообщили, что американская компания Facebook запретила китайскому производителю Huawei предустанавливать собственные приложения. Речь идет о мессенджере WhatsApp, а также о социальных сетях Facebook и Instagram.

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Автор: Регина Пак
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