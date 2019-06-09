Кремль назвал дату проведения прямой линии с Путиным

Москва, 9 июня. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отмечается, что прямая линия с президентом состоится 20 июня в 12.00 по московскому времени. Ежегодная программа будет транслироваться в эфире телеканалов Первый, «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР» и «МИР», а также в эфире радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

«Глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Прием вопросов начался с 08.00 по московскому времени 9 июня и продлится до окончания программы 20 июня. В пресс-службе отметили, что обращения к «Прямой линии» принимаются от пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», где можно отправить текстовый вопрос. Кроме того, возможно обратиться к президенту РФ, записав видео. Наиболее интересные и актуальные вопросы будут заданы Владимиру Путину во время прямого эфира.

«Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8–800–200–40–40. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7–499–550–40–40, +7–495–539–40–40», — отметили в пресс-службе Кремля.

Отправить вопросы в формате SMS и MMS можно на номер 0–40–40 только с телефонов российских операторов связи. С 9 июня вопросы президенту также можно направить через официальное мобильное приложение «Москва — Путину».