В Казахстане проходят выборы президента. События дня. ФАН-ТВ

Выборы президента в Казахстане Жители Казахстана 9 июня выбирают президента страны. На высокий пост претендуют семь человек. В их числе выдвинутый партией Nur Otan Касым-Жомарт Токаев. После отставки Нурсултана Назарбаева он стал временно исполняющим обязанности президента страны. Главу государства в Казахстане избирают на пять лет. Выборы состоятся при любой явке. Для победы в первом туре кандидату требуется набрать более 50% голосов.

В Молдавии приняли декларацию «О захваченном государстве» Парламент Молдавии принял декларацию «О захваченном государстве». В документе говорится, что в стране процветает коррупция, суды контролируют олигархи. Депутаты подчеркивают, что декларация — вотум недоверия Конституционному суду. Напомним, что еще до вчерашнего дня в стране творилась полная неразбериха. 24 февраля в Молдавии прошли парламентские выборы, но большинство так и не было сформировано. Следствие этого — все время в стране дееспособного правительства не было. Накануне фракции все же пришли к единому решению. Парламент Молдавии выбрал новым спикером Зинаиду Гречаную и одобрил кандидатуру Майи Санду на пост премьер-министра. Конституционный суд признал эти действия незаконными, так как время, отведенное на формирование правительства, истекло.

Дело Голунова передано в ГУ МВД по Москве Уголовное дело журналиста Голунова передано в Главное следственное управление МВД по Москве. Начальник городского министерства держит расследование на личном контроле. Сотрудника издания «Медуза» Ивана Голунова задержали 6 июня. Он обвиняется в покушении на сбыт наркотиков. При задержании у мужчины обнаружили 4 грамма запрещенных веществ, а дома 5 граммов кокаина. Эта история вызвала широкий резонанс. Сотрудники либеральных СМИ заявили, что журналиста оппозиционного издания подставили, а при задержании ему нанесли травмы. Но это оказалось фейком. Накануне Никулинский районный суд Москвы отправил Голунова под домашний арест до 7 августа.