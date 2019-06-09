Наказание за кражу электричества ужесточили в России

Москва, 9 июня. Повторное незаконное подключение к тепловым и электрическим сетям будет наказываться в России штрафом. В воскресенье, 9 июня вступил в силу соответствующий закон.

Введение ужесточенного наказания за рецидив было инициировано правительством.

Никак не изменились штрафы за первое самовольное подключение к тепло- и электросети. Юридические лица должны будут заплатить от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, физические — от 10 тысяч до 15 тысяч рублей.

С сегодняшнего дня повторная кража энергии для физического лица обернется штрафом от 15 до 30 тысяч рублей. Если говорить о должностных лицах, то здесь ситуация стала гораздо жестче: в рамках нового закона их могут отстранить от деятельности на срок от двух до трех лет, при этом может быть наложен штраф от 80 до 200 тысяч. Юридических лиц обяжут выплатить штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей.

Ранее КоАП не предусматривал подобного повышенного штрафа.