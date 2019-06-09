Отменено выступление «Машины времени» в День России на Красной площади

Москва, 9 июня. Сборный концерт под стенами Кремля в Москве по случаю Дня России 12 июня пройдет без участия группы «Машина времени». Информацию об отмене выступления музыкального коллектива подтвердил пресс-секретарь группы Антон Чернин.

«Нам позвонили из компании «Арс» и сказали, что выступления не будет, — пояснил Чернин. — Нет, так нет».

Андрей Макаревич — лидер «Машины времени» — ранее написал в своем Facebook о загадочном звонке.

«Если кто-то рассчитывал увидеть «Машину времени» 12 июня – не увидите. Кто-то кому-то позвонил», — отметил музыкант.

29 июня на московском стадионе «Открытие Арена» состоится концерт музыкального коллектива в рамках юбилейного тура — в 2019 году «Машине» исполняется 50 лет.

Как сообщало ранее издание «Газета.ру», Макаревич отказался признавать своими поклонниками тех, кто критикует его за выступление в честь Дня России на Красной площади.

«Это не мои поклонники! Это люди с запудренными мозгами. Это те, кто зарабатывает на дешевом шуме», — сказал он.

Несколько дней назад издание «Известия» сообщило, что певица Юлия Чичерина раскритиковала лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, заявившего, что выдача паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не должна быть приоритетом России.