Козак объяснил, кто должен определять внешнюю политику Молдавии

Москва, 9 июня. События в Молдавии являются внутриполитическим процессом, однако российской стороне важно, чтобы внешняя политика страны определялась силами, отражающими волю ее жителей. Об этом заявил специальный представитель президента России по развитию экономических отношений с Молдавией вице-премьер Дмитрий Козак.

Как отметил вице-премьер РФ, высокую роль сыграла мужественная и прагматичная позиция Партии социалистов и блока ACUM — именно им удалось «преодолеть политические разногласия с целью создания условий для будущего цивилизованного разрешения разногласий на основе реального волеизъявления граждан Молдавии».

«Для России чрезвычайно важно, чтобы те силы, которые определяют внешнеполитический вектор развития Молдовы, отражали подлинную волю ее граждан», — подчеркнул Козак.

Ранее Козак назвал действия находившихся у власти в Кишиневе сил «откровенно криминальными».

Как сообщило ранее издание «Газета.ру», в Молдании депутаты выбрали премьер-министром сопредседателя блока ACUM Майю Санду. Однако Конституционный суд страны принял решение признать незаконным назначение премьером страны Майи Санду и создании правительства. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что республика находится в тяжелом состоянии и попросил жителей страны не поддаваться на провокации.

Ранее спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин поздравил лидера Партии социалистов Молдавии Зинаиду Гречаный с избранием на пост главы парламента.