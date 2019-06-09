Умер младший брат Хиллари Клинтон

Вашингтон, 9 июня. Младший брат бывшей главы Госдепартамента США Хиллари Клинтон Тони Родэм скончался в ночь на 8 июня в возрасте 65 лет. Об этом экс-госсекретарь сообщила в микроблоге Twitter

«Прошлой ночью мы потеряли моего брата Тони. Сложно подобрать слова, меня сегодня переполняют воспоминания о нем. Каждый раз он озарял нас своей улыбкой», — говорится в опубликованном 8 июня сообщении.

Клинтон не уточнила причину смерти младшего брата, но отметила, что он был «добрым, щедрым, замечательным мужем и отцом».

По данным СМИ, Родэм сменил в жизни множество профессий. Он учился в университетах Арканзаса и Айовы, но не закончил обучение. В разное время Родэм занимался бизнесом, работал тюремным охранником, страховым агентом и частным детективом.

Когда муж Хиллари Клинтон, Билл Клинтон, занимал пост президента США (1993–2001 годы), Родэм входил в штат Национального комитета Демократической партии.

В марте Хиллари Клинтон заявила, что не планирует выставлять свою кандидатуру на президентских выборах в 2020 году, сообщила газета «Известия». Экс-госсекретарь заявила, что собирается наслаждаться ролью бабушки и писать книги. В то же время Клинтон подчеркнула, что собирается и дальше отстаивать свои убеждения.

В 2016 году Хиллари Клинтон баллотировалась в президенты США от Демократической партии, но проиграла выборы действующему главе государства, миллиардеру Дональду Трампу. По наблюдениям специалистов, против соперника Клинтон активно использовался административный ресурс.