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ВВС Сирии атаковали тыловые базы боевиков на юге Идлиба

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ВВС Сирии атаковали тыловые базы боевиков на юге Идлиба

Дамаск, 9 июня. Военно-воздушные силы Сирии атаковали тыловые базы боевиков на юге провинции Идлиб в ночь на воскресенье. Об этом сообщила газета Al-Watan.

ВВС и реактивная артиллерия правительственной армии нанесли удары по крупным форпостам бандформирований в Морике, Маарет-Наамане, Хан-Шейхуне и Кафр-Зите. Боевики понесли потери в технике и живой силе.

ВВС Сирии атаковали позиции боевиков после ракетного обстрела военного аэродрома в пригороде Хамы. Днем ранее боевики дважды обстреляли населенные пункты Руйесет-Эскандер и Эль-Харука в провинциях Латакия и Хама.  Под ударами артиллерии террористов оказались населенные пункты Кара-Джагез, Акч-Баэр, Ройс-Услейман, Айн-Эн-Наур, Раша, Мукатталь и Ройсет-Рушу в провинции Латакия. В результате обстрелов погибли двое мирных жителей, в том числе ребенок.

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Автор: Виталий Рыжков
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