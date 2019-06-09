Выборы президента стартовали в Казахстане

Нур-Султан, 9 июня. Внеочередные президентские выборы стартовали в Казахстане, избирательные участки открылись в большинстве регионов страны.

На пост главы государства претендуют семь человек, в том числе выдвинутый партией Nur Otan бывший спикер верхней палаты казахстанского парламента Касым-Жомарт Токаев. Президента в Казахстане избирают на пять лет. Выборы будут признаны состоявшимся при любой явке. Для победы в первом туре кандидату требуется набрать более 50% голосов избирателей.

Голосование в большинстве регионов Казахстана завершится в 20.00 по местному времени (17.00 по Москве). В Мангистауской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях избирательные участки откроются и закроются на час позже.

Почти 30 лет возглавлявший страну Нурсултан Назарбаев покинул пост президента 20 марта. Согласно конституции Казахстана, главой государства стал Касым-Жомарт Токаев. Он назначил внеочередные президентские выборы спустя три недели после вступления в должность.