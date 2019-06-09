Козак назвал «откровенно криминальными» действия бывших властей Молдавии

Москва, 9 июня. Спецпредставитель президента России по развитию экономических отношений с Молдавией вице-премьер Дмитрий Козак назвал действия находившихся у власти в Кишиневе сил «откровенно криминальными».

«Становятся еще более понятными требования людей, зачастую с противоположными политическими убеждениями, о необходимости «деокупации» Молдовы от криминального режима», — сообщил вице-премьер.

Козак отметил, что подобные действия оказались «очевидным подтверждением» позиции России, настаивающей на необходимости оздоровления политической ситуации в республике.

Вице-премьер также рассказал, что лидер молдавской Демпартии Владимир Плахотнюк предлагал Партии социалистов заключить тайные соглашения. «Демократы», согласно его замыслу, должны были взять на себя обязательства поменять внешнеполитический вектор республики с Запада на Восток.

«Как нам достоверно известно, эти предложения были категорически отвергнуты», — цитирует Козака РИА Новости.

По словам вице-премьера, Демократическая партия Молдовы пыталась выдать желаемое за действительное, преподнося политический процесс последней недели как стремление Москвы заключить с Демпартией сепаратные соглашения. Историческая практика показывает, что тайные договоры неминуемо приводят к катастрофе, подчеркнул Козак.

Занимающая пророссийскую позицию Партия социалистов Молдавии президента Игоря Додона вступила в субботу в парламентскую коалицию с проевропейским блоком ACUM. После консультаций с парламентскими фракциями Додон выдвинул на пост премьера кандидатуру сопредседателя блока ACUM Майю Санду. Предложение было принято единогласно. Сразу после заседания парламента новый кабинет министров Молдавии принес присягу.

Депутаты также приняли декларацию «О захваченном государстве», сообщила RT. В документе говорится о широком распространении коррупции в Молдавии и тотальном контроле над судами со стороны олигархов.