Опубликованы фото подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Москва, 9 июня. СМИ обнародовали фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.

Предполагаемых убийц задержали в одном из торговых центров Москвы в субботу. Их имена пока не раскрываются. Фото подозреваемых в убийстве мастера спорта публикует Пятый канал.

Тело Чуева обнаружили в парке на Южнобутовской улице в ночь на 8 июня. Борца жестоко избила группа хулиганов, сообщила RT.

По данным СМИ, спортсмен сделал замечание пристававшим к беременной женщине мужчинам. Злоумышленники избили Чуева, нанося удары по голове руками и ногами.