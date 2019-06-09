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Опубликованы фото подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

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Опубликованы фото подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Москва, 9 июня. СМИ обнародовали фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.

Предполагаемых убийц задержали в одном из торговых центров Москвы в субботу. Их имена пока не раскрываются. Фото подозреваемых в убийстве мастера спорта публикует Пятый канал.

Тело Чуева обнаружили в парке на Южнобутовской улице в ночь на 8 июня. Борца жестоко избила группа хулиганов, сообщила RT.

По данным СМИ, спортсмен сделал замечание пристававшим к беременной женщине мужчинам. Злоумышленники избили Чуева, нанося удары по голове руками и ногами.

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Автор: Виталий Рыжков
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