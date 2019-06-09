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Вылетевший в Екатеринбург пассажирский лайнер экстренно вернулся в «Пулково»

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Вылетевший в Екатеринбург пассажирский лайнер экстренно вернулся в «Пулково»

Санкт-Петербург, 9 июня. Вылетевший в Екатеринбург пассажирский самолет вернулся в аэропорт Пулково.

Борт выполнял рейс U6 226 из Санкт-Петербурга в Екатеринбург. Во время полета один из датчиков подал сигнал о технической неисправности, и командир лайнера решил вернуться в Пулково, сообщила со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Российская газета». Приземление прошло в штатном режиме.

Авиалайнер повторно вылетел в Екатеринбург в воскресенье в 03.24.

Согласно информации онлайн-табло аэропорта, рейс U6 226 выполняют самолеты модели Airbus авиакомпании «Уральские авиалинии».

Ранее Газета.ru сообщила, что в московских аэропортах задержали и отменили 38 рейсов.

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Автор: Виталий Рыжков
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