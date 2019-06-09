Собчак получила свидетельство о разводе с Виторганом

Москва, 9 июня. Телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган официально развелись. Об этом заявила сама журналистка.

«Я разведена», — сообщила Собчак в эфире телепередачи «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Телеведущая отметила, что уже оплатила госпошлину и получила свидетельство о расторжении брака. Появившиеся ранее в СМИ сообщения о совместном с Виторганом отдыхе Собчак назвала фейком.

Телеведущая регулярно попадает в светскую хронику и часто становится героиней обсуждений на различных телешоу. Особый интерес у публики вызвало заявление Собчак о расставании с Виторганом, которое телеведущая сделала в марте.

Решению предшествовал ряд скандалов. Вечером 21 января Виторган устроил драку с режиссером Константином Богомоловым около одного из московских кафе. По сообщениям СМИ, причина конфликта была связана с Собчак.

Недавно бывшие супруги вновь обменялись уколами в соцсети Instagram. Собчак задалась вопросом, кто же такой «добрый» человек. По мнению телеведущей, это «тот, кто не способен осознанно и умышленно делать плохо другому человеку». В ответ Виторган отметил, что со словами «Я не специально» «можно воротить что угодно».

Телеведущая написала, что люди слабы и часто поступают не лучшим образом. Кроме того, как считает телеведущая, каждый однажды совершал поступки, за которые ему стыдно.

Теперь конфликт между селебрити видимо исчерпан. Недавно журналистку и ее бывшего супруга заметили на концерте певицы Лауры Перголицци на Кипре, сообщила Газета.ru. Однако, по данным СМИ, Собчак и Виторган находились в разных местах в зале.