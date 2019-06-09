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Россия

Эксперты назвали топ-5 самых дорогих китайских кроссоверов в России

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Эксперты назвали топ-5 самых дорогих китайских кроссоверов в России

Москва, 9 июня. Эксперты составили рейтинг из пяти самых дорогих кроссоверов китайских марок, которые можно купить на российском рынке.

На первой строчке списка оказался крупногабаритный полноприводный Haval H9, цены на который начинаются от 2 532 000 рублей. Вторым стал внедорожник Foton Sauvana. Автомобиль представлен на российском рынке в четырех комплектациях, цены на него начинаются с 1 714 900 рублей.

На третью строчку рейтинга специалисты поместили компактный кроссовер Haval F7, который производится в Тульской области. Модель доступна на российском рынке с полным и передним приводом. Цены на Haval F7 начинаются от 1 449 000 рублей.

Четвертое и пятое места в рейтинге заняли кроссовер Changan CS75 и Geely Atlas. Цены на модели на российском рынке начинаются от 1 329 900 и 1 089 990 рублей соответственно.

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Автор: Виталий Рыжков
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