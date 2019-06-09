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Журналистов из России не пустили на форум в Литве

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Журналистов из России не пустили на форум в Литве

Вильнюс, 9 июня. Сотрудников газеты «Известия» не пустили на проходящий в Литве форум «Свободная Россия». Об этом заявили в пресс-службе издания.

«Да, действительно не пустили, нас и Первый канал, но мне сказали, что это традиционная абсолютно история, они традиционно не пускают», — цитирует представителя пресс-службы издания РИА Новости.

В газете отметили, что «никто не удивился». Журналистам отказали в посещении форума на этапе подготовки, но сотрудники редакции поехали на мероприятие в рабочем порядке.

Седьмой форум «Свободная Россия» открылся в курортном городе Тракай в Литве 8 июня. Программа мероприятия рассчитана на два дня. Организаторы форума утверждают, что его создала группа ученых, политиков, журналистов и деятелей культуры из России с целью объединить сторонников европейских демократических ценностей.

Ранее МИД РФ остро отреагировал на выдворение из Литвы шеф-редактора издания «Sputnik Литва» Марата Касема, сообщила газета «Известия». Министерство потребовало прекратить грубые провокации против российских журналистов.

«Возмутительные действия Вильнюса показывают реальную цену свободы слова в этом прибалтийском государстве, стремящемся позиционировать себя в качестве примера европейской демократии», — подчеркнули в МИД РФ.

Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова также отмечала, что прибалтийские страны придерживаются курса на ущемление прав российских СМИ и борьбы с масс-медиа из РФ.

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Автор: Виталий Рыжков
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