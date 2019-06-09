В администрации Зеленского признали, что ВСУ убивают жителей Донбасса

Киев, 9 июня. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) убивают в Донбассе мирных жителей.

В эфире одного из украинских телеканалов Мендель заявила, что украинские силовики поддаются на «провокации», когда по ним якобы стреляют из детских садов, домов и других мест, в которых присутствуют мирные жители.

«И после этого начинается обстрел этого дома. Таким образом, гибнут наши люди, украинцы», — сообщила пресс-секретарь главы государства.

Таким образом она прокомментировала предложение представляющего Украину в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучмы документально прописать запрет на «стрельбу в ответ». Ранее он также предложил рассмотреть вопрос о снятии экономической блокады Донбасса, сообщает Газета.ru.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил, что в связи с предложенной инициативой возбуждено уголовное дело.

Киев начал военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик в Донбассе в апреле 2014. Поводом послужили отказ ДНР и ЛНР признать результаты госпереворота на Украине и провозглашение республиками независимости. По данным ООН, в результате конфликта погибли около 13 тысяч человек.

Урегулированием ситуации на юго-востоке Украины, в том числе, занимается контактная группа в Минске. С осени 2014 года стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе более 20 раз. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.