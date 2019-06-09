Парламент признал Молдавию «захваченным государством»

Кишинев, 9 июня. Молдавский парламент принял в субботу декларацию «О захваченном государстве».

«Парламент Республики Молдова, как единственный законодательный орган страны, <...> констатирует с обеспокоенностью, что государственные и правовые учреждения страны захвачены», — цитирует сопредседателя блока ACUM Андрея Нэстасе РИА Новости.

В документе говорится о широком распространении коррупции и тотальном контроле олигархов над судами. Отдельно парламентарии выразили обеспокоенность из-за нарушений в республике прав и свобод человека.

Нэстасе подчеркнул, что принятая декларация стала вотумом недоверия Конституционному суду. Документ предусматривает отставку генпрокурора Молдавии, главы Службы информации и безопасности, руководства Национального антикоррупционного центра, членов ЦИК и Национального органа по неподкупности. Кроме того, согласно декларации, в отставку должно уйти руководство Высшей судебной палаты и прочих правовых учреждений государства.

По словам Нэстасе, в Молдавии необходимо срочно принять документы, которые требуются для освобождения вышеназванных учреждений и отмены смешанной избирательной системы.

Декларацию поддержали все присутствующие на заседании парламента депутаты. В законодательном органе Молдавии также присутствовали президент Игорь Додон, послы России и США Олег Васнецов и Дерек Хоган, глава делегации ЕС Петер Михалко.

На заседание не явились депутаты от партии «Шор» и Демпартии, трое независимых парламентариев. В общей сложности в зале присутствовал 61 депутат из 101. Этого количества достаточно для кворума.

Ранее парламент Молдавии выбрал новым спикером Зинаиду Гречаную и одобрил кандидатуру Майи Санду на пост премьер-министра, сообщила Газета.ru. Конституционный суд Молдавии объявил действия депутатов незаконными, так как законодательный орган должен был сформировать правительство до полуночи 7 июня, но не смог уложиться в отведенный срок.

В администрации главы государства считают, что Конституционный суд превышает полномочия.