Установлена причина жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье

Москва, 9 июня. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Щелковском районе Подмосковья из-за отключения двигателей. Об этом заявил представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

Инцидент произошел накануне, около 14.00. Жесткую посадку совершил самодельный самолет типа «Китфокс».

«У воздушного судна, поднявшегося на высоту не более 20 м, произошло отключение двигателя в связи с отсутствием подачи топлива», — цитирует Марковскую ТАСС.

Представитель ММСУТ отметила, что пострадавший пилот госпитализирован. Самолет не был зарегистрирован, по факту происшествия начата проверка.

В МЧС уточнили, что самолет совершил жесткую посадку в деревне Кармолино, в лесном массиве. Пилот получил травмы, в том числе перелом руки, сообщила Газета.ru. Жертв и разрушений на земле нет.