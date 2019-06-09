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Популярного канадского музыканта застрелили в Оттаве

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Популярного канадского музыканта застрелили в Оттаве

Оттава, 9 июня. В центре Оттавы застрелили Маркленда Энтони Кэмпбелла — участника канадской поп-группы Halfsizegiants. Как сообщает телеканал CTV News, музыкант, который также известен как Джахайан Джан, был убит в пятницу вечером по местному времени на рынке Байуорд.

Согласно приведенным данным, 41-летний Кэмпбелл был доставлен в больницу в критическом состоянии после того, как в него дважды выстрелил неизвестный мужчина. Вскоре музыкант скончался от полученных ранений.

По словам очевидцев, примерно через пять минут после стрельбы в Байуорд прибыли скорая помощь и полиция.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, полиция приступила к розыску преступника.

Как сообщило издание «Газета.ру», ранее в американском городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) произошла стрельба, в результате которой пострадали несколько человек.

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Автор: Сергей Петров
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