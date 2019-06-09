Военные ДНР уничтожили минометный расчет ВСУ

Донецк, 9 июня. Украинские силовики произвели минометный обстрел жилых кварталов поселка шахты Гагарина в Донецкой народной республике. Военные ДНР открыли ответный огонь, о чем рассказали в Народной милиции республики.

По словам представителя ДНР, в субботу со стороны украинских войск был произведен обстрел из минометов калибра 120 и 82 мм. Под огонь попал район поселка шахты Гагарина (Горловка). 20 мин было выпущено по территории ДНР, отметили в Народной милиции.

Кроме того, в ходе обстрела со стороны украинских силовиков были применены и орудия БМП. Два дома в ДНР получили повреждения.

Как отметили в ведомстве, минометный расчет и БМП-2 украинских силовиков были уничтожены ответным огнем, передает РИА Новости.

Напомним, гражданская война на Украине продолжается с апреля 2014 года. Данные ООН свидетельствуют о том, что более десяти тысяч человек стали жертвами конфликта.