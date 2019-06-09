Дело Голунова передано для расследования в ГУ МВД по Москве

Москва, 9 июня. В ГУ МВД по Москве было передано уголовное дело в отношении Ивана Голунова — обвиняемого в попытке сбыта наркотиков журналиста интернет-издания «Медуза», сообщили журналистам в пресс-службе московской полиции.

По словам руководителя пресс-службы Юрия Титова, возбужденное УВД по Западному административному округу Москвы уголовное дело против Голунова было передано в Главное следственное управление ГУ МВД России по городу в целях объективного и всестороннего расследования.

Начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов на личном контроле держит расследование уголовного дела в отношении журналиста, передает ТАСС.

Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре. В ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили у журналиста примерно 4 грамма наркотического средства метилэфедрона. Еще 5 грамм кокаина были найдены при обыске на съемной квартире. Накануне Голунову было предъявлено обвинение в попытке сбыта наркотиков. Сам журналист не признал вины.

В виду того, что история с задержанием Голунова получила широкий общественный резонанс, общественный совет при МВД РФ взял это дело под особый контроль. Редактор РБК Елизавета Голикова, комментируя ситуацию, заявила, что журналист должен ответить по закону.

В субботу Никулинский районный суд Москвы постановил освободить журналиста в зале суда и отправить его под домашний арест до 7 августа.