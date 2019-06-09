Володин пожелал Гречаный успешной работы в должности спикера парламента Молдавии

Москва, 8 июня. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил лидера Партии социалистов Молдавии Зинаиду Гречаный с избранием на пост главы парламента.

Ранее стало известно, Зинаида Гречаная избрана председателем парламента Молдавии. Кандидатуру Гречаной поддержали 56 депутатов.

«Поздравляю вас с избранием на этот высокий пост. Желаю успешной работы вам и вашим коллегам», — сказал Володин.

Председатель Госдумы также выразил уверенность, что работа Зинаиды Гречаной на посту спикера парламента Молдавии будет способствовать развитию конструктивного взаимодействия между Москвой и Кишиневом, передает РИА Новости.

Напомним, 8 июня депутаты парламента Молдавии собрались на заседание, чтобы выбрать спикера парламента, а также создать правительство и утвердить ряд законов. На заседании присутствовали президент Игорь Додон, посол России Олег Васнецов, посол США Дерек Хоган, а также глава делегации ЕС в Молдове Петер Михалко.