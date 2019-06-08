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Двое мирных жителей Сирии погибли при обстрелах боевиками провинций Хама и Латакия

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Двое мирных жителей Сирии погибли при обстрелах боевиками провинций Хама и Латакия

Дамаск, 8 июня. В Сирии боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли девять населенных пунктов в провинциях Хама и Латакия. Об этом сообщает пресс-служба российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

По данным ведомства, за минувшие сутки боевики дважды обстреляли населенные пункты Руйесет-Эскандер и Эль-Харука в провинциях Латакия и Хама. Кроме того, под ударами артиллерии террористов оказались населенные пункты Кара-Джагез, Акч-Баэр, Ройс-Услейман, Айн-Эн-Наур, Раша, Мукатталь и Ройсет-Рушу в провинции Латакия.

«В результате обстрелов погибли двое мирных жителей, в том числе один ребенок», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что российская сторона призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций против мирных сирийских жителей и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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Автор: Артем Никулин
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