Секретный самолет Celera 500L готовится к летным испытаниям в США
Москва, 8 июня. Американская компания Otto Aviation готовит к летным испытаниям инновационный самолет Celera 500L. Об этом сообщает американское издание The Drive.
Новый самолет был замечен в одном из аэропортов в Южной Калифорнии. По данным издания, работа над созданием Celera 500L продолжается около 10 лет, однако в ближайшие дни самолет приступит к летным испытаниям. При этом летно-технические характеристики Celera 500L до сих пор остаются в тайне.
The Mysterious And Potentially Revolutionary Celera 500L Aircraft May Fly Soon— Seref Sezgin (@SEREF737) 8 июня 2019 г.
New details about its engine, together with other design features, point to extremely efficient performance that could change commercial air travel. pic.twitter.com/jikIm7ZZdO
По предварительным данным, новый самолет будет управляться одним летчиком. Кроме того, Celera 500L будет способна приземляться и взлетать с любого действующего аэродрома. Максимальная скорость самолета достигает 800 километров в час. Предполагается, что экономическая эффективность самолета Celera 500L будет в 10 раз выше, чем у легких бизнес-джетов, которые обладают с аналогичными возможностями.