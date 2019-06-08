Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Секретный самолет Celera 500L готовится к летным испытаниям в США

41
0 Оставить комментарий

Секретный самолет Celera 500L готовится к летным испытаниям в США

Москва, 8 июня. Американская компания Otto Aviation готовит к летным испытаниям инновационный самолет Celera 500L. Об этом сообщает американское издание The Drive.

Новый самолет был замечен в одном из аэропортов в Южной Калифорнии. По данным издания, работа над созданием Celera 500L продолжается около 10 лет, однако в ближайшие дни самолет приступит к летным испытаниям. При этом летно-технические характеристики Celera 500L до сих пор остаются в тайне.

По предварительным данным, новый самолет будет управляться одним летчиком. Кроме того, Celera 500L будет способна приземляться и взлетать с любого действующего аэродрома. Максимальная скорость самолета достигает 800 километров в час. Предполагается, что экономическая эффективность самолета Celera 500L будет в 10 раз выше, чем у легких бизнес-джетов, которые обладают с аналогичными возможностями.

 

infox - new
Автор: Аретем Никулин
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров