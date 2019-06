Секретный самолет Celera 500L готовится к летным испытаниям в США

Москва, 8 июня. Американская компания Otto Aviation готовит к летным испытаниям инновационный самолет Celera 500L. Об этом сообщает американское издание The Drive.

Новый самолет был замечен в одном из аэропортов в Южной Калифорнии. По данным издания, работа над созданием Celera 500L продолжается около 10 лет, однако в ближайшие дни самолет приступит к летным испытаниям. При этом летно-технические характеристики Celera 500L до сих пор остаются в тайне.

The Mysterious And Potentially Revolutionary Celera 500L Aircraft May Fly Soon

New details about its engine, together with other design features, point to extremely efficient performance that could change commercial air travel. pic.twitter.com/jikIm7ZZdO