Рособрнадзор обнародовал первые результаты ЕГЭ

Москва, 8 июня. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) обнародовала первые результаты Единых государственных экзаменов (ЕГЭ).

По данным ведомства, результаты ЕГЭ в 2019 году по базовым предметам остались на уровне прошлого года, что свидетельствует об объективности тестирования. Так, результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике остались на уровне прошлогодних. Результаты ЕГЭ по профильной математике в нынешнем году немного улучшились. В ведомстве также добавили, что средний балл по математике профильного уровня увеличился на шесть баллов по сравнению с 2018 годом.

Кроме того, в Рособрнадзоре отметили эффективность программы «Я сдам ЕГЭ», которая была запущена в 2018 году. Данная программа направлена улучшение результатов ЕГЭ в регионах, где ранее фиксировались низкие результаты аттестации.