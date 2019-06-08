Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Рособрнадзор обнародовал первые результаты ЕГЭ

32
0 Оставить комментарий

Рособрнадзор обнародовал первые результаты ЕГЭ

Москва, 8 июня. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) обнародовала первые результаты Единых государственных экзаменов (ЕГЭ).

По данным ведомства, результаты ЕГЭ в 2019 году по базовым предметам остались на уровне прошлого года, что свидетельствует об объективности тестирования. Так, результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике остались на уровне прошлогодних. Результаты ЕГЭ по профильной математике в нынешнем году немного улучшились. В ведомстве также добавили, что средний балл по математике профильного уровня увеличился на шесть баллов по сравнению с 2018 годом.

Кроме того, в Рособрнадзоре отметили эффективность программы «Я сдам ЕГЭ», которая была запущена в 2018 году. Данная программа направлена улучшение результатов ЕГЭ в регионах, где ранее фиксировались низкие результаты аттестации.

infox - new
Автор: Артем Никулин
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров